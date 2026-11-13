Атаки рф у Києві зазнав медзаклад НАМН: постраждали троє пацієнтів
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено медзаклад Національної академії медичних наук у Києві. Загорівся другий поверх, троє пацієнтів отримали допомогу на місці.
Медичний заклад Національної академії медичних наук (НАМН) зазнав руйнувань внаслідок атаки рф у Києві у ніч на 13 листопада. Троє пацієнтів постраждали. Про це повідомили у МОЗ України, пише УНН.
Внаслідок нічної російської атаки на Київ було пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук
Як зазначається, у будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.
Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає. Людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні
Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятовано13.11.26, 07:47 • 3024 перегляди