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В порт Украины прибыла большая партия угля из ЮАР

В порт Украины прибыла большая партия угля из ЮАР

Киев  •  УНН

 • 10441 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В порт “Южный” прибыло судно с более 50 тыс. тонн с энергетическим углем из ЮАР. Об этом сообщил отдел внешних коммуникаций и маркетинга ГП “Администрация морских портов Украины”, передает УНН.

“Рано утром в среду, 14 ноября, портовая лоцманская служба” Южный “филиала Администрации морских портов Украины” Дельта-лоцман “осуществила проводку в порт судна Zoe S с 50,5 тыс. Т энергетического угля для ТЭЦ Украины на борту”, — говорится в сообщении.

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Судно стало под разгрузку у причала № 9 ГП “Морской торговый порт ”Южный“. Технические параметры этого причала, а также своевременно произведены АМПУ ремонтные черпания позволяют обрабатывать суда типа Panamax и Post Panamax.

Энергетический уголь, доставленный из ЮАР в порт “Южный”, предназначен для Дарницкой ТЭЦ (г. Киев) и Черниговской ТЭЦ. Следующая поставка угля из ЮАР в порт “Южный” ожидается 21.11.2018 г. Судно Stella Dora доставит 75,9 тыс. тонн энергетического угля для Криворожской ТЭС.

Напомним, 12 октября заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун на пресс-конференции сообщил, что накопление угля и мазута на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Украине для прохождения отопительного сезона идет с отставанием от графика.

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По состоянию на 1 ноября 2018 года на складах ТЭС и ТЭЦ в Украине должно быть накоплено 2,6 млн т угля, 1 млн т — это уголь антрацитовой группы, а 1,6 млн т — газовой. Тогда как по состоянию на 5 ноября запасы угля составили 1,932 млн т.

Отметим, что в первой декаде ноября произошел срыв отопительного сезона в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).

УНН попытался выяснить предпосылки возникновения отопительного кризиса в Украине. Нынешнему положению предшествовал целый ряд шагов, среди которых введение формулы “Роттердам+”, товарная блокада оккупированного Донбасса, решение СНБО и указ Президента о гарантиях энергетической безопасности.

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Формула Роттердам+

С апреля 2016 года НКРЭКУ постановлением № 721 от 28 апреля 2016 года утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула “Роттердам плюс” включает цену угля для производства электроэнергии, основанной на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен) плюс доставка в украинский порт.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу “Роттердам плюс”. 17 августа в НКРЕКП состоялись обыски.

23 августа 2018 года НКРЭКУ отменила применение формулы “Роттердам плюс”. Решение вступит в силу с момента запуска нового рынка электроэнергии, закон по которому Верховная Рада приняла 13 апреля 2017 года.

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3 октября 2018 года директор НАБУ Артем Сытник во время отчета на заседании парламентского антикоррупционного комитета заявил, что “на днях получен экономический отчет специалистов о том, что действительно безосновательно была применена формула ”Роттердам плюс“. Он добавил, что сумма „незаконно взысканных фактически полученных средств вследствие необоснованного применения этой формулы“ составляет 15 млрд грн, но чтобы принять окончательное решение по этому делу, нужна экспертиза.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам по делу по формуле ”Роттердам+" - счетов “ДТЭК Днепроэнерго” в “Укрсоцбанке” за период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей.

Поставщиком угля на 9 ТЭС в Украине является компания ДТЭК, входящая в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.

Товарная блокада, решение СНБО и уголь из США

16 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО “О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры”. Указ президента и решение СНБО последовали после товарной блокады оккупированных районов востока Украины ветеранами АТО из добровольческих подразделений в январе 2017 года. Блокада вызвала дефицит угля на украинских ТЭС.

Среди определенных президентским указом мероприятий — диверсификация источников каменного угля марки антрацит и создание резервов энергетического угля, а также поручение по переоборудованию украинских ТЭС и ТЭЦ для использования угля газовой группы отечественной добычи.

1 августа 2017 года ГК “Центрэнерго” заключила контракт на поставку 700 тыс. тонн антрацита с американской корпорацией Xcoal Energy & Resources, штат Пенсильвания, США. В сентябре в порт города Южный Одесской области прибыла первая партия энергоносителя в составе 62 тыс. тонн.

8 ноября 2018 года спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил вероятности продажи Россией ресурсов с территории оккупированного Донбасса европейским рынкам, однако нет доказательств этого. По мнению Волкера, российские компании “переименовывают” ресурсы из Донбасса, утверждая, что их добыли в другом месте, после чего энергонаситель продают на рынке.

Украинские Национальные Новости

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