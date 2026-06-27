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В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете

Киев • УНН

 • 894 просмотра

В Польше задержали 36-летнего гражданина Украины за публичные угрозы президенту Каролю Навроцкому в интернете. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете

В Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.

Детали

По информации издания, внимание правоохранителей привлекла запись разговора, опубликованная в одном из интернет-каналов, во время которой мужчина якобы высказывал угрозы в адрес главы польского государства.

Как сообщила представительница полиции города Зелена-Гура Анна Баран, после получения информации об опубликованных материалах сотрудники уголовной полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого.

После получения информации об опубликованном контенте криминальные полицейские немедленно установили местонахождение этого мужчины

- сообщила она.

По словам представительницы полиции, 36-летнего гражданина Украины задержали накануне.

Криминальные полицейские вчера задержали 36-летнего мужчину, который через интернет публично высказывал угрозы в адрес президента Польши

- отметила Анна Баран.

В субботу задержанного доставили в прокуратуру. Как сообщили в полиции, прокурор изучает материалы дела, после чего мужчине, вероятно, будет предъявлено подозрение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента.

Согласно статье 226 Уголовного кодекса Польши, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

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Андрей Тимощенков

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