В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете
Киев • УНН
В Польше задержали 36-летнего гражданина Украины за публичные угрозы президенту Каролю Навроцкому в интернете. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.
Детали
По информации издания, внимание правоохранителей привлекла запись разговора, опубликованная в одном из интернет-каналов, во время которой мужчина якобы высказывал угрозы в адрес главы польского государства.
Как сообщила представительница полиции города Зелена-Гура Анна Баран, после получения информации об опубликованных материалах сотрудники уголовной полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого.
После получения информации об опубликованном контенте криминальные полицейские немедленно установили местонахождение этого мужчины
По словам представительницы полиции, 36-летнего гражданина Украины задержали накануне.
Криминальные полицейские вчера задержали 36-летнего мужчину, который через интернет публично высказывал угрозы в адрес президента Польши
В субботу задержанного доставили в прокуратуру. Как сообщили в полиции, прокурор изучает материалы дела, после чего мужчине, вероятно, будет предъявлено подозрение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента.
Согласно статье 226 Уголовного кодекса Польши, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.
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