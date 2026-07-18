В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос

В Польше впервые за все время проведения таких исследований большинство граждан выступило против приема беженцев из Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Согласно опросу, 52% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев с охваченных войной территорий Украины, тогда как 42% придерживаются противоположного мнения. Авторы исследования отмечают, что ухудшение отношения к украинцам является частью тенденции, которая продолжается с середины 2023 года. Для сравнения, после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году прием украинцев поддерживали 94% поляков.

Также 54% опрошенных считают, что помощь украинским беженцам является чрезмерной. Еще 40% назвали ее адекватной, а 3% – недостаточной.

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Подавляющее большинство респондентов – 87% – поддержало ограничение доступа к полному медицинскому обслуживанию для украинцев, которые не платят взносы на медицинское страхование в Польше. В то же время 58% поляков выступили против отмены права на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения для матерей с детьми старше одного года, тогда как поддержали такое решение 29% опрошенных.

По данным CBOS, прием украинских беженцев чаще всего поддерживают избиратели партий «Новые левые», «Вместе» и «Гражданская коалиция». Напротив, противников больше всего среди сторонников партии «Право и справедливость» и обеих политических сил «Конфедерации».

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