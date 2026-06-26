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В Пекине легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб города

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

В Пекине легкомоторный самолет, предположительно, врезался в 109-этажный небоскреб CITIC Tower. Китайские власти не обнародовали официальной информации о причинах инцидента.

В Пекине легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб города

В столице Китая легкомоторный самолет, предположительно, врезался в самое высокое здание Пекина – 109-этажный небоскреб CITIC Tower, известный также как China Zun. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В соцсетях распространились видео с места происшествия, на которых видны обломки, падающие с небоскреба. Также на земле зафиксировали хвостовую часть самолета и такси с разбитым окном.

Журналист CNN, находившийся неподалеку, сообщил, что из здания эвакуировали людей. У небоскреба работали пожарные, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

Официальной информации о причинах инцидента или возможных пострадавших китайские власти пока не обнародовали. В районном управлении общественной безопасности Пекина журналистам CNN заявили, что не располагают информацией о событии, а обращения в другие государственные органы на момент публикации остались без ответа.

По предварительным данным, по регистрационному номеру самолет может быть легким спортивным самолетом китайского производства Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиакомпании, предоставляющей услуги по подготовке пилотов, прогулочных полетов и аэрофотосъемки.

Неофициальные данные сервиса Flightradar24, опубликованные в сети, свидетельствуют, что после взлета с аэродрома Шифоси самолет резко отклонился от запланированного маршрута.

CNN отмечает, что инцидент произошел в Пекине, который считается одним из самых защищенных городов мира. С 1 мая в китайской столице также действуют жесткие ограничения на использование беспилотников – покупка, аренда и полеты дронов без разрешения властей запрещены.

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Андрей Тимощенков

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