В ООН осудили насилие во время массовых протестов во Франции и других странах Европы
Киев • УНН
Фолькер Тюрк призвал прекратить насилие и вандализм во время протестов во Франции и других странах Европы. Нарушители должны быть привлечены к ответственности.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил насилие и вандализм во время массовых протестов во Франции и других европейских странах. Он призвал участников беспорядков отказаться от агрессии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.
Детали
С соответствующим заявлением представитель ООН выступил во вторник, 20 октября, на фоне сообщений о столкновениях и повреждении имущества во время протестных акций.
Тюрк подчеркнул, что участие в демонстрациях не может оправдывать насильственные действия, а виновные в правонарушениях должны отвечать за свои поступки.
В ООН призвали прекратить насилие
Я осуждаю действия тех, кто использует протесты для совершения насилия и вандализма против государственной и частной собственности. Они должны нести индивидуальную ответственность
Верховный комиссар также обратился к сторонам противостояния с призывом успокоиться и не допускать дальнейшего обострения ситуации.
Во Франции протесты сопровождались случаями вандализма и поджогами. В частности, 18 октября в Париже пожарные тушили горящие баррикады, установленные прямо на городских улицах.
Заявление представителя ООН прозвучало на фоне усиления мер безопасности во французских городах, где местные власти ввели комендантский час для предотвращения новых беспорядков.
Во Франции правительство усилит меры безопасности перед новыми протестами20.10.26, 18:02 • 4654 просмотра