В ООН осудили насилие во время массовых протестов во Франции и других странах Европы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил насилие и вандализм во время массовых протестов во Франции и других европейских странах. Он призвал участников беспорядков отказаться от агрессии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

С соответствующим заявлением представитель ООН выступил во вторник, 20 октября, на фоне сообщений о столкновениях и повреждении имущества во время протестных акций.

Тюрк подчеркнул, что участие в демонстрациях не может оправдывать насильственные действия, а виновные в правонарушениях должны отвечать за свои поступки.

Я осуждаю действия тех, кто использует протесты для совершения насилия и вандализма против государственной и частной собственности. Они должны нести индивидуальную ответственность