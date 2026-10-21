В ООН засудили насильство під час масових протестів у Франції та інших країнах Європи
Київ • УНН
Фолькер Тюрк закликав припинити насильство й вандалізм під час протестів у Франції та інших країнах Європи. Порушників мають притягнути до відповідальності.
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив насильство та вандалізм під час масових протестів у Франції та інших європейських країнах. Він закликав учасників заворушень відмовитися від агресії. Про це повідомляє Yle з посиланням на AFP, пише УНН.
Деталі
Із відповідною заявою представник ООН виступив у вівторок, 20 жовтня, на тлі повідомлень про сутички та пошкодження майна під час протестних акцій.
Тюрк наголосив, що участь у демонстраціях не може виправдовувати насильницькі дії, а винні у правопорушеннях повинні відповідати за свої вчинки.
В ООН закликали припинити насильство
Я засуджую дії тих, хто використовує протести для вчинення насильства та вандалізму проти державної та приватної власності. Вони повинні нести індивідуальну відповідальність
Верховний комісар також звернувся до сторін протистояння із закликом заспокоїтися та не допускати подальшого загострення ситуації.
У Франції протести супроводжувалися випадками вандалізму та підпалами. Зокрема, 18 жовтня в Парижі пожежники гасили палаючі барикади, встановлені просто на міських вулицях.
Заява представника ООН пролунала на тлі посилення заходів безпеки у французьких містах, де місцева влада запровадила комендантську годину для запобігання новим заворушенням.
У Франції уряд посилить заходи безпеки перед новими протестами20.10.26, 18:02 • 4382 перегляди