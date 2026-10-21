В ООН засудили насильство під час масових протестів у Франції та інших країнах Європи

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив насильство та вандалізм під час масових протестів у Франції та інших європейських країнах. Він закликав учасників заворушень відмовитися від агресії. Про це повідомляє Yle з посиланням на AFP, пише УНН.

Із відповідною заявою представник ООН виступив у вівторок, 20 жовтня, на тлі повідомлень про сутички та пошкодження майна під час протестних акцій.

Тюрк наголосив, що участь у демонстраціях не може виправдовувати насильницькі дії, а винні у правопорушеннях повинні відповідати за свої вчинки.

Я засуджую дії тих, хто використовує протести для вчинення насильства та вандалізму проти державної та приватної власності. Вони повинні нести індивідуальну відповідальність