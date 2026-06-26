В оккупированном Крыму ввели режим ЧС
Киев • УНН
Назначенный россией "глава" Крыма сергей аксёнов сообщил о подписании указов о режиме ЧС регионального характера. Решение принято для урегулирования экономических вопросов и обеспечения жизнедеятельности населения.
Во временно оккупированном Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации, о чем заявил в пятницу назначенный россией "глава" оккупационной администрации Крыма сергей аксенов в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам аксенова, соответствующие указы были подписаны совместно с назначенным россией "губернатором" оккупированного Севастополя михаилом развожаевым.
"Принято решение о подписании указов о введении в Крыму и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", – заявил он.
Как утверждает представитель оккупационной администрации, решение в первую очередь связано с необходимостью урегулирования экономических вопросов.
"Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Правовой режим чрезвычайной ситуации позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", – отметил аксенов.
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