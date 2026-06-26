В оккупированном Крыму ввели режим ЧС

Во временно оккупированном Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации, о чем заявил в пятницу назначенный россией "глава" оккупационной администрации Крыма сергей аксенов в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам аксенова, соответствующие указы были подписаны совместно с назначенным россией "губернатором" оккупированного Севастополя михаилом развожаевым.

"Принято решение о подписании указов о введении в Крыму и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", – заявил он.

Как утверждает представитель оккупационной администрации, решение в первую очередь связано с необходимостью урегулирования экономических вопросов.

"Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Правовой режим чрезвычайной ситуации позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", – отметил аксенов.

Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму