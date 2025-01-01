В новогоднюю ночь армия рф выпустила 111 ударных дронов: сколько сбито
Киев • УНН
В новогоднюю ночь россия атаковала Украину 111 дронами, из которых 63 были сбиты силами ПВО. 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 63 из 111 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 20:30 31 декабря, 46 дронов были локационно потеряны, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Ночью 1 января 2025 года (с 20.30 31 декабря) противник атаковал 111-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях
Из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), еще два полетели в россию и Беларусь.
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Дополнение
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНДИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНДИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.
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