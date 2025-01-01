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У новорічну ніч армія рф випустила 111 ударних дронів: скільки збито

Київ • УНН

 • 24317 перегляди

У новорічну ніч росія атакувала Україну 111 дронами, з яких 63 було збито силами ППО. 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 63  із 111 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з 20:30 31 грудня, 46 дрони були локаційно втрачені, повідомили в середу у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Деталі 

У ніч на 1 січня 2025 року (із 20.30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та Білорусь.

Доповнення

Варто зазначити, що росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Фахівці КНДІСЕ у коментарі УНН розповіли, про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї. Ворог використовує не лише західні компоненти. За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю. Крім того, експерти КНДІСЕ встановили, що російські ракети Х-69, якими окупанти бʼють по Україні, створені з кількох видів озброєння і мають іноземні комплектуючі.

Уже 6 людей постраждали від атаки рф у Києві: серед них вагітна жінка01.01.25, 09:28 • 29182 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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