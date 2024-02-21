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В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 15:56  •  13917 просмотра

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Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.

Что сейчас происходит в городе Курахово, расположенном в прифронтовой зоне Донецкой области. Видео, которое сняли воины Национальной гвардии, обнародовала пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Уничтожены детские сады и школы, разрушены дома и памятники культуры. Выжженная земля. Город, где когда-то цвела жизнь, сегодня превращается в руины. Воины Национальной гвардии защищают город, который изо дня в день обстреливают оккупанты. Стоим за каждый метр нашей земли.

- написали под видео защитники.

Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин21 февраля 2024, 15:43 • 14982 просмотра

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По данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений на передовой. В целом враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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В МВС показали як виглядає прифронтове місто на Донеччині
The Ministry of Internal Affairs showed what a frontline city in Donetsk region looks like
Новости по теме

В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.

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Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский

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Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский