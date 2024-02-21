В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но Украина придерживается этого, потому что отношения с Польшей - безусловный приоритет национальной безопасности.