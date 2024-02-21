В МВС показали як виглядає прифронтове місто на Донеччині

Що нині відбувається у місті Курахове, що розташоване у прифронтовій зоні Донецької області. Відео, яке зняли воїни Національної гвардії, оприлюднила пресслужба МВС України, передає УНН.

Знищені дитячі садочки та школи, зруйновані будинки й пам'ятки культури. Випалена земля. Місто, де колись квітло життя, сьогодні перетворюється в руїну. Воїни Національної гвардії захищають місто, котре день у день обстрілюють окупанти. Стоїмо за кожен метр нашої землі. – написали під відео захисники.

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За даними Генштабу ЗСУ протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах