В Молдове раскрыли схему незаконного вывоза в РФ оборудования для военных самолетов
Киев • УНН
СИБ и прокуратура Молдовы пресекли схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в РФ. Стоимость поставок, которые проверяют, превышает 21 млн леев.
Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с Прокуратурой по борьбе с преступностью и особо важным делам Молдовы (PCCOCS) пресекла схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в Россию. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
По данным ведомств, продукция поставлялась компаниям, связанным с российским военно-промышленным комплексом и находящимся под международными санкциями.
Общая стоимость поставок, которые сейчас проверяют следователи, превышает 21 млн леев (около миллиона евро).
Как сообщили СИБ и PCCOCS, с 2022 года молдавская компания, предположительно, экспортировала системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков. Эти системы используются в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27. Общая стоимость поставок составила около 21 млн леев.
По данным правоохранителей, компания указывала в таможенных декларациях, что экспортирует "оборудование для переработки отходов". Таким образом она пыталась скрыть истинное назначение товаров и ввести таможенные органы в заблуждение. Кроме того, компания не получила необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения.
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По версии следствия, представители компании создали фирму в России, чтобы скрыть конечного получателя товаров. Через эту фирму они ввозили продукцию, а затем передавали ее организации, связанной с российским военно-промышленным комплексом и находящейся под международными санкциями.
Правоохранители также заявляют, что представители компании напрямую согласовывали с получателем в России техническую документацию, задачи и результаты испытаний.
24 июня сотрудники СИБ и прокуроры PCCOCS провели шесть обысков. Они изъяли детали систем управления и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, технические документы и контракты, которые имеют важное значение для расследования.
Следователи изучат изъятые документы и технику в рамках уголовного дела. Правоохранители продолжают расследование.
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