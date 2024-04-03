В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих

В среду, 3 апреля, в Минобороны Украины создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - институт, который предусматривает военного омбудсмена. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Отмечается, что 3 апреля, состоялось учредительное совещание по вопросам защиты прав военнослужащих под председательством министра обороны Украины Рустема Умерова и при участии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

В Украине создадут Агентство защиты прав военнослужащих

Главная тема заседания - эффективная защита прав военнослужащих и членов их семей путем введения нового института - фактически военного омбудсмена.

В частности, создано Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое непосредственно подчиняется министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей - резюмировали в Минобороны.

Во время учредительного заседания также был представлен подход, наработанный для обеспечения правовой защиты военных с учетом специфики их деятельности.

Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:

обеспечение военнослужащих;

право на отпуск;



недопущение злоупотребления правами командиров;



неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;



социальные гарантии;

нарушение гендерного равенства.



Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и дальнейшие меры по восстановлению прав - заявил Рустем Умеров.

Дополнение

Во время работы над документом был учтен опыт стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность: Швеции, Норвегии, Австрии, Германии, Канады, Ирландии, Чешской Республики и Бельгии. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных.

У нас есть горячая линия, есть инструменты мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления о нарушении прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться в правоохранительные органы. Воины должны и будут чувствовать, что их достоинство является для МОУ высшей ценностью. И министерство не позволит никому пренебрегать правами военных - заявил глава Минобороны.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.