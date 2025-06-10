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В Киевской области из-за атаки рф горел промышленный объект Борисполя, есть пострадавший: показали последствия

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Российские дроны ночью атаковали Киевскую область, задев 4 района. В Бориспольском районе произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели, есть один пострадавший.

В Киевской области из-за атаки рф горел промышленный объект Борисполя, есть пострадавший: показали последствия

Киевскую область ночью атаковали дронами российские войска, задело 4 района, известно об одном пострадавшем, произошел масштабный пожар в Бориспольской громаде, который уже ликвидировали, сообщили местные власти и экстренные службы, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Киевщина ликвидирует последствия массированной ночной атаки врага. Тревога длилась почти семь часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в Бориспольском районе пострадал человек", - написал глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

По его словам, мужчина 57 лет получил ушиб мягких тканей грудной клетки. "Вся необходимая медицинская помощь оказана в местной больнице. Мужчине рекомендовано наблюдение врачами поликлиники", - сообщил глава ОВА.

По данным Калашника, атака россии задела 4 района области:

  • в Броварском районе поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей и два гаражных помещения;
    • в Фастовском районе поврежден частный дом и два автомобиля. Ликвидирован пожар ангарных помещений;
      • также два ангара были повреждены в Обуховском районе;
        • в Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. По данным ГУ НП в области, дом сгорел дотла. Еще 7 частных домов и два авто повреждены. В двух многоэтажных домах повреждено остекление.

          Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российским обстрелом Бориспольской громады. "В результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м", - сообщили в ГСЧС, указав, что на месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.

          Справочно

          Бориспольская городская территориальная громада насчитывает 19 населенных пунктов: город Борисполь и 18 сел. В результате объединения в настоящее время в состав громады входят: город Борисполь, а также Иванковский, Глубоцкий, Кучаковский, Любарецкий, Рогозовский, Сеньковский старостинские округа.

          Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия10.06.25, 10:16 • 4930 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Война
          Киевская область
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Tesla
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