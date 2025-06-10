На Київщині через атаку рф горів промисловий об'єкт Борисполя, є постраждалий: показали наслідки

Київську область вночі атакували дронами російські війська, зачепило 4 райони, відомо про одного постраждалого, сталася масштабна пожежа у Бориспільській громаді, яку вже ліквідували, повідомили місцева влада та екстрені служби, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Київщина ліквідовує наслідки масованої нічної атаки ворога. Тривога тривала майже сім годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, в Бориспільському районі постраждала людина", - написав голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

З його слів, чоловік 57 років отримав забій м’яких тканин грудної клітини. "Уся необхідна медична допомога надана у місцевій лікарні. Чоловіку рекомендовано спостереження лікарями поліклініки", - повідомив голова ОВА.

За даними Калашника, атака рф зачепила 4 райони області:

у Броварському районі пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення;

у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Ліквідована пожежа ангарних приміщень;

також два ангари були пошкоджені у Обухівському районі;

у Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. За даними ГУ НП в області, будинок згорів вщент. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом Бориспільської громади. "Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м", - повідомили у ДСНС, вказавши, що на місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Довідково

Бориспільська міська територіальна громада налічує 19 населених пунктів: місто Бориспіль та 18 сіл. У результаті об’єднання нині до складу громади входять: місто Бориспіль, а також Іванківський, Глибоцький, Кучаківський, Любарецький, Рогозівський, Сеньківський старостинські округи.

Масована нічна атака рф на Київ зачепила 7 районів: показали наслідки