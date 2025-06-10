На Київщині через атаку рф горів промисловий об'єкт Борисполя, є постраждалий: показали наслідки

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 42491 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 117817 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 83177 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 79505 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 145567 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 53075 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 47004 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 148486 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100038 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47145 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
44%
756мм
Популярнi новини

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

9 червня, 23:09 • 37167 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

9 червня, 23:50 • 31779 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 33647 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

02:46 • 23320 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

03:15 • 26612 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 145572 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 158449 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 148488 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 165581 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 152088 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 3874 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 34712 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 48035 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 80847 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 97362 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

На Київщині через атаку рф горів промисловий об'єкт Борисполя, є постраждалий: показали наслідки

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Російські дрони вночі атакували Київську область, зачепивши 4 райони. У Бориспільському районі сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники, є один постраждалий.

На Київщині через атаку рф горів промисловий об'єкт Борисполя, є постраждалий: показали наслідки

Київську область вночі атакували дронами російські війська, зачепило 4 райони, відомо про одного постраждалого, сталася масштабна пожежа у Бориспільській громаді, яку вже ліквідували, повідомили місцева влада та екстрені служби, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Київщина ліквідовує наслідки масованої нічної атаки ворога. Тривога тривала майже сім годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, в Бориспільському районі постраждала людина", - написав голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

З його слів, чоловік 57 років отримав забій м’яких тканин грудної клітини. "Уся необхідна медична допомога надана у місцевій лікарні. Чоловіку рекомендовано спостереження лікарями поліклініки", - повідомив голова ОВА.

За даними Калашника, атака рф зачепила 4 райони області:

  • у Броварському районі пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення;
    • у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Ліквідована пожежа ангарних приміщень;
      • також два ангари були пошкоджені у Обухівському районі;
        • у Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. За даними ГУ НП в області, будинок згорів вщент. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління.

          Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом Бориспільської громади. "Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м", - повідомили у ДСНС, вказавши, що на місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

          Довідково

          Бориспільська міська територіальна громада налічує 19 населених пунктів: місто Бориспіль та 18 сіл. У результаті об’єднання нині до складу громади входять: місто Бориспіль, а також Іванківський, Глибоцький, Кучаківський, Любарецький, Рогозівський, Сеньківський старостинські округи.

          Масована нічна атака рф на Київ зачепила 7 районів: показали наслідки10.06.25, 10:16 • 4994 перегляди

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          Київська область
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9