В Киеве презентовали книгу музыкальной грамоты "Школа ритма"

В Киеве презентовали книгу "Школа ритма". Издание является уникальным сборником упражнений для педагогов, студентов-музыкантов, в основе которого - развитие нейропластичности мозга через родной аутентичный фольклор, передает УНН.

Выпустить книгу удалось при поддержке Благотворительного фонда "МХП - Громаді".

"Проект, который мы разработали вместе с Марией Пилипчак, а именно - издательство уникального сборника учебного пособия "Школа ритма", для нашего Благотворительного фонда "МХП - Громаді" имеет большое значение. Он позволяет утвердиться нам, как украинцам.

"Школа ритма" касается самых маленьких украинцев, потому что через эти книги базируются, с одной стороны, на украинском фольклоре, а с другой - имеют в себе новейший подход к преподаванию", - комментирует председатель Совета развития общин Благотворительного фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай.

Среди особенностей учебника - уникальные вокальные упражнения. Как отмечает автор Мария Пилипчак, они пригодятся и простым школьникам.

Кроме учебной функции книги, спикеры высказались и о ее культурной ценности. Ведь подобные сборники - это часть новейшей истории Украины.

"Культурная память - это то, что мы формируем как сообщество, как группа, как нация. Мы выбираем то, что для нас важно, и создаем общую историю о себе.

Я бы благодарила всех: каждого человека, каждую компанию, каждый благотворительный фонд, каждого благотворителя за то, что люди, компании, фонды находят силы, находят ресурсы, находят время и возможности лелеять культуру", - говорит председатель Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Наталья Кривда.

По завершению презентации учебника для всех желающих провели мастер-класс по музыкальному ритму.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.