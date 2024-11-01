В Киеве подключили к отоплению 60% домов управляющих компаний: что с остальными
Киев • УНН
В столице к теплу подключено 60% жилых домов управляющих компаний и 13% домов ЖСК и ОСМД и ведомственных. Пантелеев призвал руководителей ОСМД и ЖСК не медлить с подачей заявок на подключение отопления.
В Киеве на сегодня подключили к теплу 60% жилых домов управляющих компаний и 13% домов ЖСК, ОСМД и ведомственных домов, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Детали
«В Киеве продолжается подключение жилого фонда к отоплению. [По состоянию на утро 1 ноября уже 4 161 жилой дом, или 60% от общего количества зданий, обслуживаемых коммунальными жилищными организациями, уже получают отопление», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, «значительно ниже показатель подключения, а именно 13%, в домах ЖСК, ОСМД и ведомственных домах, которым начинают подавать тепло по их индивидуальным заявкам».
«Видим, что температура воздуха существенно снижается. Поэтому я прошу руководителей ОСМД, ЖСК и других ответственных лиц не медлить и обращаться к теплоснабжающим организациям для своевременного подключения зданий. Все службы работают в усиленном режиме, без выходных и перерывов, поскольку стабильное вхождение в отопительный сезон сейчас является приоритетным вопросом», - отметил Пантелеев.
Отопительный сезон в Украине: какая ситуация по регионам1 ноября 2024, 10:32 • 10924 просмотра