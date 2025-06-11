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В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на Лыбедской

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Легковушка в столице влетела в подземный переход на Лыбедской и упала вниз. Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на Лыбедской

В столице автомобиль влетел в подземный переход на Лыбедской, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".

В подземный переход на Лыбедской в прямом смысле влетел водитель легковушки и упал вниз. Информация о пострадавших уточняется

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе, полицейские устанавливают обстоятельства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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