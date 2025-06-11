В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на Лыбедской
Киев • УНН
Легковушка в столице влетела в подземный переход на Лыбедской и упала вниз. Информация о пострадавших уточняется.
В столице автомобиль влетел в подземный переход на Лыбедской, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
В подземный переход на Лыбедской в прямом смысле влетел водитель легковушки и упал вниз. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе, полицейские устанавливают обстоятельства.