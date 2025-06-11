У Києві автівка влетіла у підземний перехід на Либідській

У столиці автівка влетіла у підземний перехід на Либідській, передає УНН із посиланням на "Київ Оперативний".

У підземний перехід на Либідській у прямому сенсі влетів водій легковика та впав униз. Інформація про потерпілих уточнюється - йдеться у повідомленні.

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