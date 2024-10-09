В Хмельницкой области открыли уже второй центр рекрутинга ВСУ
Киев • УНН
В Каменце-Подольском открыт 41-й центр рекрутинга украинской армии. Центр будет работать с понедельника по пятницу, предоставляя консультации и возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.
В среду, 9 октября, в городе Каменец-Подольский, что в Хмельницкой области, открыли еще один центр рекрутинга. Об этом заявили в минобороны Украины, передает УНН.
Детали
С сегодняшнего дня получить все необходимые консультации и рекрутироваться можно по адресу: г.Каменец-Подольский, площадь Возрождения, 1. Специально обученные гражданские рекрутеры также предоставят всю необходимую информацию по телефону: +38 (097) 482 5908.
Это замечательная инициатива Министерства обороны, которая поможет привлечь мотивированных украинцев к защите нашей страны. Призываем всех жителей общины не колебаться, а прийти в центр, пообщаться с рекрутерами, получить исчерпывающую информацию и принять для себя важное решение
Центр рекрутинга украинской армии будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.
Здесь не будут раздавать повестки, зато можно найти должность в Силах обороны согласно своему гражданскому опыту и предпочтениям.
Дополнение
В Минобороны отметили, что это 41-й центр рекрутинга в Украине и второй в Хмельницкой области. В конце июля такое заведение было открыто в Хмельницком.
На сегодня в центры рекрутинга украинской армии обратилось 20 150 человек. Значительное количество от них это женщины. Среди кандидатов в Силы обороны их количество составляет 18%.
Это точка входа для тех, кто рассматривает возможность добровольно присоединиться к Силам обороны. Здесь можно получить всю необходимую информацию, задать вопросы и понять, как лучше всего применить свои навыки для защиты страны
Напомним,
Начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что уже более как 130 воинских частей ВСУ могут набирать добровольцев в обход ТЦК.