В Хмельницкой области открыли уже второй центр рекрутинга ВСУ

В среду, 9 октября, в городе Каменец-Подольский, что в Хмельницкой области, открыли еще один центр рекрутинга. Об этом заявили в минобороны Украины, передает УНН.

Детали

С сегодняшнего дня получить все необходимые консультации и рекрутироваться можно по адресу: г.Каменец-Подольский, площадь Возрождения, 1. Специально обученные гражданские рекрутеры также предоставят всю необходимую информацию по телефону: +38 (097) 482 5908.

Это замечательная инициатива Министерства обороны, которая поможет привлечь мотивированных украинцев к защите нашей страны. Призываем всех жителей общины не колебаться, а прийти в центр, пообщаться с рекрутерами, получить исчерпывающую информацию и принять для себя важное решение

Центр рекрутинга украинской армии будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.

Здесь не будут раздавать повестки, зато можно найти должность в Силах обороны согласно своему гражданскому опыту и предпочтениям.

Дополнение

В Минобороны отметили, что это 41-й центр рекрутинга в Украине и второй в Хмельницкой области. В конце июля такое заведение было открыто в Хмельницком.

На сегодня в центры рекрутинга украинской армии обратилось 20 150 человек. Значительное количество от них это женщины. Среди кандидатов в Силы обороны их количество составляет 18%.

Это точка входа для тех, кто рассматривает возможность добровольно присоединиться к Силам обороны. Здесь можно получить всю необходимую информацию, задать вопросы и понять, как лучше всего применить свои навыки для защиты страны