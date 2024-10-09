На Хмельниччині відкрили вже другий центр рекрутингу ЗСУ

У середу, 9 жовтня, в місті Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, відкрили ще один центр рекрутингу. Про це заявили в міноборони України, передає УНН.

Деталі

Відсьогодні отримати всі необхідні консультації та рекрутуватися можна за адресою: м.Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1. Спеціально навчені цивільні рекрутери також нададуть всю необхідну інформацію за телефоном: +38(097) 482 5908.

Це чудова ініціатива Міністерства оборони, яка допоможе залучити мотивованих українців до захисту нашої країни. Закликаємо всіх мешканців громади не вагатися, а прийти до центру, поспілкуватися з рекрутерами, отримати вичерпну інформацію та прийняти для себе важливе рішення - зазначив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

Центр рекрутингу української армії працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю — з 8:00 до 16:00.

Тут не будуть роздавати повістки, натомість можна знайти посаду в Силах оборони згідно зі своїм цивільним досвідом та вподобаннями.

Доповнення

В Міноборони відзначили, що це 41-й центр рекрутингу в Україні та другий в Хмельницькій області. В кінці липня такий заклад було відкрито у Хмельницькому.

На сьогодні до центрів рекрутингу української армії звернулося 20 150 людей. Значна кількість від них це жінки. Серед кандидатів до Сил оборони їх кількість складає 18%.

Це точка входу для тих, хто розглядає можливість добровільно приєднатися до Сил оборони. Тут можна отримати всю необхідну інформацію, поставити запитання і зрозуміти, як найкраще застосувати свої навички для захисту країни - заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо

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