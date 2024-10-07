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Понад 130 військових частин ЗСУ вже можуть набирати добровольців без звернень до ТЦК

Понад 130 військових частин ЗСУ вже можуть набирати добровольців без звернень до ТЦК

Київ • УНН

 • 16122 перегляди

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ повідомив про пріоритетні частини для комплектування добровольцями. Це підрозділи Сухопутних військ, ДШВ, морської піхоти та Сил безпілотних систем.

Наразі більше як 130 військових частин Збройних Сил України мають статус пріоритетних для комплектування добровольцями під час мобілізації. Про це заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, пише УНН з посиланням на Armyinform.

Деталі

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати, напряму без участі ТЦК, призов військовозобов’язаних та резервістів визначає Генеральний штаб ЗС України

- пояснив Горбач. 

За його словами, наразі до пріоритетних підрозділів з комплектування належать більш ніж 130 військових частин різних видів та родів (сил) військ Збройних Сил України. Це, зокрема, військові частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та новостворених Сил безпілотних систем.

Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою04.10.24, 13:46 • 14752 перегляди

Цей перелік військових частин постійно збільшується, адже створюються нові частини та підрозділи у ЗС України

- додав він.

Нагадаємо

Уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних-добровольців. Командири зможуть видавати направлення на ВЛК та комплектувати бойові частини без звернення до ТЦК.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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