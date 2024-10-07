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Более 130 воинских частей ВСУ уже могут набирать добровольцев без обращений в ТЦК

Более 130 воинских частей ВСУ уже могут набирать добровольцев без обращений в ТЦК

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 14:09  •  7489 просмотра

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Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ сообщил о приоритетных частях для комплектования добровольцами. Это подразделения Сухопутных войск, ДШВ, морской пехоты и Сил беспилотных систем.

Сейчас более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины имеют статус приоритетных для комплектования добровольцами во время мобилизации. Об этом заявил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, пишет УНН со ссылкой на Armyinform.

Детали

Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять, напрямую без участия ТЦК, призыв военнообязанных и резервистов определяет Генеральный штаб ВС Украины

- объяснил Горбач. 

По его словам, сейчас к приоритетным подразделениям по комплектованию относятся более 130 воинских частей различных видов и родов (сил) войск Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, воинские части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и вновь созданных Сил беспилотных систем.

Правительство сократило срок явки в ТЦК по повестке4 октября 2024, 10:46 • 13738 просмотров

Этот перечень воинских частей постоянно увеличивается, ведь создаются новые части и подразделения в ВС Украины

- добавил он.

Напомним,

Правительство разрешило военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных-добровольцев. Командиры смогут выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части без обращения в ТЦК.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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