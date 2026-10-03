В Харьковской области враг попал дроном в гражданский автомобиль - погиб человек
Киев • УНН
В селе Шестаково российский дрон поразил гражданский автомобиль. Погибла 35-летняя женщина, 39-летнего мужчину госпитализировали.
В Харьковской области, в селе Шестаково, российский дрон попал в гражданский автомобиль. В результате удара погибла женщина, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В с. Шестаково зафиксировано попадание вражеского дрона по гражданскому автомобилю. В результате вражеского удара погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения
Пострадавшего доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним
3 октября российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате атаки погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.