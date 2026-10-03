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В Харьковской области враг попал дроном в гражданский автомобиль - погиб человек

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

В селе Шестаково российский дрон поразил гражданский автомобиль. Погибла 35-летняя женщина, 39-летнего мужчину госпитализировали.

В Харьковской области враг попал дроном в гражданский автомобиль - погиб человек

В Харьковской области, в селе Шестаково, российский дрон попал в гражданский автомобиль. В результате удара погибла женщина, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В с. Шестаково зафиксировано попадание вражеского дрона по гражданскому автомобилю. В результате вражеского удара погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения

- говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним

3 октября российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате атаки погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Ольга Розгон

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