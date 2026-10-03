На Харківщині ворог влучив дроном у цивільне авто - загинула людина

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені