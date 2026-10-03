На Харківщині ворог влучив дроном у цивільне авто - загинула людина
Київ • УНН
У селі Шестакове російський дрон уразив цивільний автомобіль. Загинула 35-річна жінка, 39-річного чоловіка госпіталізували.
У Харківській області у селі Шестакове російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинула жінка, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У с. Шестакове зафіксовано влучання ворожого дрона по цивільному авто. Внаслідок ворожого удару загинула 35-річна жінка та отримав поранення 39-річний чоловік
Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Нагадаємо
3 жовтня російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.