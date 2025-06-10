В Харьковской области спасатели спасли птенца во время тушения пожара

Во время тушения пожара сухостоя в Харьковской области пожарные нашли в горящих зарослях птенца, который чуть не погиб. Спасатели осторожно вынесли его подальше от огня и сообщили об этой трогательной истории на официальной странице ГСЧС, передает УНН.

Детали

Во время тушения пожара сухостоя в Золочевской громаде на Харьковщине спасатели увидели в горящих зарослях птенца. Огонь чуть не унес жизнь этого малыша! Пожарные бережно отнесли его как можно дальше от пламени - сообщили в заметке.

В ГСЧС отметили, что не все истории заканчиваются счастливо и предостерегли от поджога травы и сухостоя, ведь каждый из них может нести опасность для всего живого.

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