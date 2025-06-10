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В Харьковской области спасатели спасли птенца во время тушения пожара

Киев • УНН

 • 640 просмотра

В Золочевской громаде Харьковской области спасатели нашли птенца в горящих зарослях во время тушения сухостоя. Пожарные вынесли его подальше от огня и предостерегли от поджогов.

В Харьковской области спасатели спасли птенца во время тушения пожара

Во время тушения пожара сухостоя в Харьковской области пожарные нашли в горящих зарослях птенца, который чуть не погиб. Спасатели осторожно вынесли его подальше от огня и сообщили об этой трогательной истории на официальной странице ГСЧС, передает УНН.

Детали

Во время тушения пожара сухостоя в Золочевской громаде на Харьковщине спасатели увидели в горящих зарослях птенца. Огонь чуть не унес жизнь этого малыша! Пожарные бережно отнесли его как можно дальше от пламени

- сообщили в заметке.

В ГСЧС отметили, что не все истории заканчиваются счастливо и предостерегли от поджога травы и сухостоя, ведь каждый из них может нести опасность для всего живого.

В Киевской области спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте19.04.25, 19:27 • 10971 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоПроисшествия
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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