В Харьковской области спасатели спасли птенца во время тушения пожара
Киев • УНН
В Золочевской громаде Харьковской области спасатели нашли птенца в горящих зарослях во время тушения сухостоя. Пожарные вынесли его подальше от огня и предостерегли от поджогов.
Во время тушения пожара сухостоя в Харьковской области пожарные нашли в горящих зарослях птенца, который чуть не погиб. Спасатели осторожно вынесли его подальше от огня и сообщили об этой трогательной истории на официальной странице ГСЧС, передает УНН.
Детали
Во время тушения пожара сухостоя в Золочевской громаде на Харьковщине спасатели увидели в горящих зарослях птенца. Огонь чуть не унес жизнь этого малыша! Пожарные бережно отнесли его как можно дальше от пламени
В ГСЧС отметили, что не все истории заканчиваются счастливо и предостерегли от поджога травы и сухостоя, ведь каждый из них может нести опасность для всего живого.
В Киевской области спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте19.04.25, 19:27 • 10971 просмотр