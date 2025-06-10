На Харківщині рятувальники врятували пташеня під час гасіння пожежі

Під час гасіння пожежі сухостою у Харківської області вогнеборці знайшли у палаючих заростях пташеня, яке ледь не загинуло. Рятувальники обережно винесли його подалі від вогню і повідомили про цю зворушливу історію на офіційній сторінці ДСНС, передає УНН.

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Під час гасіння пожежі сухостою в Золочівській громаді на Харківщині рятувальники побачили в палаючих заростях пташеня. Вогонь мало не забрав життя цього малюка! Вогнеборці бережно віднесли його якомога далі від полум'я - повідомили у дописі.

У ДСНС зазначили, що не всі історії закінчуються щасливо і застерегли від підпалу трави та сухостою, адже кожен із них може нести небезпеку для усього живого.

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