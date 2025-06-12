В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
Эксклюзив
12:52 • 15377 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
11:23 • 39704 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
10:59 • 45582 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
10:38 • 45208 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 57432 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
11 июня, 16:32 • 86616 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 150815 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 134287 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 126651 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 123452 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+18°
6.1м/с
50%
748мм
Популярные новости
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф12 июня, 06:15 • 145665 просмотра
В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно12 июня, 08:59 • 67508 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту09:43 • 60400 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 39402 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 67968 просмотра
публикации
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА14:37 • 10165 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 68067 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 165331 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 231776 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 264979 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Кир Стармер
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Канада
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 39467 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 88716 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 114326 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 117958 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 139608 просмотра
Актуальное
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Беспилотный летательный аппарат
Ил-78

В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

Киев • УНН

 • 196 просмотра

ГУР сообщило, что 11 июня 2025 года украинские воины ликвидировали миллионного российского оккупанта. Им оказался уроженец камчатского края машаненков сергей николаевич.

В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

Стало известно имя миллионного уничтоженного оккупанта. Им оказался уроженец камчатского края машаненков сергей николаевич. Эти подробности от спецподразделения "Kraken" обнародовало Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, 11 июня 2025 года воины подразделения активных действий "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Им оказался машаненков сергей николаевич, 1978 года рождения, уроженец камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты вс рф 

- говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Военные разведчики продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием 

- резюмировали в разведке.

Потери рф в Украине достигли миллиона: Генштаб расписал по годам12.06.25, 08:59 • 3362 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9