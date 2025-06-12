В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

Стало известно имя миллионного уничтоженного оккупанта. Им оказался уроженец камчатского края машаненков сергей николаевич. Эти подробности от спецподразделения "Kraken" обнародовало Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, 11 июня 2025 года воины подразделения активных действий "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Им оказался машаненков сергей николаевич, 1978 года рождения, уроженец камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты вс рф - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Военные разведчики продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием - резюмировали в разведке.

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