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У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного окупанта

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

ГУР повідомило, що 11 червня 2025 року українські воїни ліквідували мільйонного російського окупанта. Ним виявився уродженець камчатського краю машаненков сєргєй ніколаєвич.

У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного окупанта

Стало відоме ім’я мільйонного знищеного окупанта. Ним виявився уродженець камчатського краю машаненков сєргєй ніколаєвич. Ці подробиці від спецпідрозділу "Kraken" оприлюднило Головне управління розвідки, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУР, 11 червня 2025 року воїни підрозділу активних дій "Kraken" доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Ним виявився машаненков сєргєй ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець камчатського краю, військовослужбовець тихоокеанської морської піхоти зс рф 

- йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників.

Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю 

- резюмували у розвідці.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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