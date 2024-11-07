В Будапеште подводят итоги переговоров между Швейцарией и ЕС

Президент Швейцарии заявила, что переговоры о новом политическом соглашении с Европейским Союзом должны завершиться в ближайшее время.

Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg и TIO.

Переговоры между Швейцарией и ЕС вступили в решающий раунд и «находятся на финишной прямой». Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амгерд.

Швейцария хочет стабилизировать и углубить двусторонний путь с ЕС - отметила глава Швейцарской Конфедерации.

Соглашение приблизит Швейцарию на один шаг к восстановлению отношений после того, как она неожиданно вышла из переговоров 2021 года, подорвав связи с окружающим ее блоком и подвергнув трансграничный бизнес правовой неопределенности.

Переговоры идут «в хорошем русле», также заявила Амгерд журналистам на встрече европейских лидеров в Будапеште.

Украина будет просить Венгрию не блокировать вступление в НАТО - готовится двусторонний документ

Накануне в среду Федеральный совет страны определил, чего он еще хочет достичь на завершающем этапе переговоров - и где он готов пойти на уступки в случае необходимости, пишет TicinOnline SA.

Дополнение

В рамках подготовленной встречи, президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд проведет двусторонние переговоры со своей коллегой из Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Будапеште. Также были запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главами правительств Косово, Албании и Кипра.

Зеленский прибыл на саммит в Будапешт: обменялся рукопожатием с Орбаном

Справка

Созданный в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, EPC имеет целью укрепить связи между ЕС и странами, которые разделяют его ценности, но не являются его членами. В этом году к участию приглашены 47 стран, а также различные европейские институты и организации и НАТО.

Президент Швейцарии поддержала отмену бана по реэкспорту оружия в Украину