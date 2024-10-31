Украина будет просить Венгрию не блокировать вступление в НАТО - готовится двусторонний документ

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 107326 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 137605 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 120721 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 120905 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 134687 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 107928 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 126387 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 183843 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 130078 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160374 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

00:34 • 84960 просмотра
В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных

В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных

02:06 • 23907 просмотра
На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

02:47 • 89435 просмотра
В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

04:15 • 61215 просмотра
В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов

В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов

04:27 • 30263 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 113393 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 137600 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 121670 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 134682 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 183840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 86375 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 101449 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 105943 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

30 октября 2024, 09:00 • 109409 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

30 октября 2024, 06:52 • 116788 просмотра
Актуальное
Украина будет просить Венгрию не блокировать вступление в НАТО - готовится двусторонний документ

Украина будет просить Венгрию не блокировать вступление в НАТО - готовится двусторонний документ

Киев  •  УНН

08:44 • 7171 просмотра

Read in English

Зеленский сообщил о подготовке двустороннего документа между Украиной и Венгрией о снятии блокады вступления в НАТО. Украина уже передала свои предложения венгерской стороне.

Украина и Венгрия обсуждают подписание двустороннего документа, который будет включать обязательства венгров не блокировать путь Украины в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

Венгры - одни из тех, кто может блокировать План. Мы пройдем любую блокаду Венгрии. Но хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а, наоборот, с их помощью. Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей, чтобы убрать недоразумения, убрать вызовы прошлого, современности и будущего. Частью документа является вопрос безопасности, а именно НАТО. Вопрос мягкий, с которого можно начинать диалог с Венгрией: просим не блокировать приглашение Украины в НАТО

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина подготовила предложения и передала их венгерской стороне, в том числе пункт о НАТО.

Он также добавил, что членство Украины в НАТО после войны станет лучшими гарантиями безопасности.

Напомним

Европейский Союз ищет возможность обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 миллиардов евро. Сейчас рассматривают вариант с добровольными взносами в Европейский фонд мира. 

Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против РФ, которые необходимы для развертывания 50 млрд долларов кредита для Украины18 октября 2024, 10:09 • 16979 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

политика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина