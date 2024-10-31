Украина будет просить Венгрию не блокировать вступление в НАТО - готовится двусторонний документ

Украина и Венгрия обсуждают подписание двустороннего документа, который будет включать обязательства венгров не блокировать путь Украины в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

Венгры - одни из тех, кто может блокировать План. Мы пройдем любую блокаду Венгрии. Но хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а, наоборот, с их помощью. Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей, чтобы убрать недоразумения, убрать вызовы прошлого, современности и будущего. Частью документа является вопрос безопасности, а именно НАТО. Вопрос мягкий, с которого можно начинать диалог с Венгрией: просим не блокировать приглашение Украины в НАТО - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина подготовила предложения и передала их венгерской стороне, в том числе пункт о НАТО.

Он также добавил, что членство Украины в НАТО после войны станет лучшими гарантиями безопасности.

Напомним

Европейский Союз ищет возможность обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 миллиардов евро. Сейчас рассматривают вариант с добровольными взносами в Европейский фонд мира.

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