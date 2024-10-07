Bloomberg: ЄС шукає шляхи обійти вето Угорщини щодо допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро
Київ • УНН
ЄС розглядає варіант добровільних внесків до Європейського фонду миру для обходу вето Угорщини. Це дозволило б надавати допомогу Україні без одностайної підтримки всіх країн ЄС.
Європейський Союз шукає можливість обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 мільярдів євро. Наразі розглядають варіант з добровільними внесками до Європейського фонду миру. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За словами співрозмовників, дипломатичний підрозділ ЄС – Європейська служба зовнішніх справ - розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.
Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.
Очікується, що невдовзі посли ЄС зустрінуться, щоб обговорити деталі цього плану. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.
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Доповнення
Видання вказує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все частіше виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні.
Та попри все з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський фонд миру схвалив сім пакетів допомоги на загальну суму 3,5 мільярда євро, а також 2 мільярди євро на постачання боєприпасів.
Нагадаємо
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з росією на сприятливих умовах.