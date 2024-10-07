Bloomberg: ЕС ищет пути обойти вето Венгрии относительно помощи Украине на более чем 6 миллиардов евро

Европейский Союз ищет возможность обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 миллиардов евро. Сейчас рассматривают вариант с добровольными взносами в Европейский фонд мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По словам собеседников, дипломатическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних дел - рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

Ожидается, что вскоре послы ЕС встретятся, чтобы обсудить детали этого плана. Однако пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения блока требуют единодушия.

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Дополнение

Издание указывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все чаще выступает против усилий ЕС по оказанию помощи Украине.

Но несмотря на все с момента полномасштабного вторжения России в Украину Европейский фонд мира одобрил семь пакетов помощи на общую сумму 3,5 миллиарда евро, а также 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов.

Напомним,

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без международной поддержки Украина может проиграть войну за 15 дней. Он подчеркнул важность продолжения помощи, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией на благоприятных условиях.