В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона оказать помощь Украине в виде займа

Законопроект о помощи Украине, который был принят в Сенате, хорошо соответствует потребностям обороны Киева и интересам национальной безопасности США. Так директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы вместо помощи предоставить Украине заем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире. Поэтому мы продолжаем призывать спикера Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение, проголосовать за него и двигаться дальше. Мы знаем, что есть сильная поддержка его у обеих партий, если будет возможность голосовать - заявил Джон Кирби.

По его словам, законопроект предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов.

В Пентагоне дополнили, что Украине во время войны было бы очень трудно отдавать заем. Кроме того, альтернативный законопроект нужно было бы согласовывать с рядом ведомств.

"Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду забегать вперед этого. Сейчас нам нужно дополнительное финансирование. Такой стране, как Украина, переживающей войну, я думаю, будет очень трудно вернуть эти кредиты. И это то, что требует проработки не только с министерством обороны, но и с Государственным департаментом и Белым домом", - заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил сенаторов-республиканцев, что палата подготовит свой проект для помощи Украине, но он будет существенно отличаться от того пакета иностранной поддержки на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат принял в прошлом месяце. Он выдвинул идею превратить его в программу кредита или ленд-лиза.

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине