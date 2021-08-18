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В Афганистане стрельба и столкновения с талибами из-за государственного флага: есть жертвы

В Афганистане стрельба и столкновения с талибами из-за государственного флага: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 30351 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В захваченном талибами афганском городе Джалал-Абаде были зафиксированы стычки из-за государственного флага. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий, передает УНН.

Цитата:

"Мы получаем сообщения об очень серьезных беспорядках в Джалал-Абаде. Это очень важный город к востоку от Кабула, по направлению к границе с Пакистаном. Это очень важный торговый город. Там были протесты по поводу государственного флага", - сообщил репортер Роб Макбрайд.

Детали

По словам журналиста, после захвата территорий талибы постепенно снимают национальный флаг Афганистана и заменяют его собственным. В частности, так было и в Кабуле. Многие с этим не согласны, но им пришлось смириться, отмечает Макбрайд.

"В Джалал-Абаде с этим не мирились. Этому противилась довольно значительная часть местного населения. Мы видели в социальных сетях (видео - ред.) акции протеста на улицах с сотнями, если не тысячами людей, которые размахивают национальным флагом. Мы знаем, что они снова подняли флаг на важной площади в Джалал-Абаде, и имели место столкновения с талибами с сообщениями о стрельбе, а также несколько человек были убиты и ранены", - заявил он.

Позже корреспондент Al Jazeera Али М Латиф, также сообщая из Кабула, заявил, что по меньшей мере два человека погибли, а 12 получили ранения во время столкновений в Джалал-Абаде.

О столкновении на улицах города сообщало также местное издание Pajhwok Afghan News.

Добавим

15 августа талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

Накануне Европейский Союз заявил, что признает, что радикальное движение "Талибан" выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новой властью Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

Наступление "Талибана" начался после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

- Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Protest in Jalalabad city in support of National flag. #Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS

- Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

خوست کې هم د ملی بیرغ په ملاتړ لاریون وشو

عکسونه اباسین څاروان pic.twitter.com/CXn6bgpcWw

- Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

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