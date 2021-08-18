В Афганістані стрілянина і зіткнення з талібами через державний прапор: є жертви

ukru
17 березня, 19:38 • 106666 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141593 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 202979 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 167034 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 163401 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 183320 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151940 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159653 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176299 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221985 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 65449 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 58688 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 54466 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 88789 перегляди
На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

06:11 • 15738 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 202979 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 173512 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 269569 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 265350 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 393027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 71823 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 79403 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 76494 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104965 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114765 перегляди
Актуальне
В Афганістані стрілянина і зіткнення з талібами через державний прапор: є жертви

В Афганістані стрілянина і зіткнення з талібами через державний прапор: є жертви

Київ • УНН

 • 30361 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У захопленому талібами афганському місті Джалал-Абаді були зафіксовані сутички через державний прапор. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на власного кореспондента на місці подій, передає УНН.

Цитата:

“Ми отримуємо повідомлення про дуже серйозні заворушення в Джалал-Абаді. Це дуже важливе місто на схід від Кабула, у напрямку до кордону з Пакистаном. Це дуже важливе торгове місто. Там були протести з приводу державного прапора”, - повідомив репортер Роб Макбрайд.

Деталі

За словами журналіста, після захоплення територій таліби поступово знімають національний прапор Афганістану і замінюють його власним. Зокрема, так було і в Кабулі. Багато людей з цим не згодні, але їм довелося змиритися, зазначає Макбрайд.

“У Джалал-Абаді з цим не мирилися. Цьому опиралася досить значна частина місцевої громади. Ми бачили в соціальних мережах (відео — ред.) акції протесту на вулицях з сотнями, якщо не тисячами людей, які розмахують національним прапором. Ми знаємо, що вони знову підняли прапор на важливій площі в Джалал-Абаді, і що мали місце зіткнення з талібами з повідомленнями про стрілянину, а також що кілька людей були вбиті і поранені”, - заявив він.

Пізніше кореспондент Al Jazeera Алі М Латіфі, також повідомляючи з Кабула, заявив, що щонайменше дві людини загинули, а 12 отримали поранення під час сутичок у Джалал-Абаді.

Про зіткнення на вулицях міста повідомляло також місцеве видання Pajhwok Afghan News.

Додамо

15 серпня таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану.

Напередодні Європейський Союз заявив, що визнає, що радикальний рух “Талібан” виграло війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційний кризи.

Наступ “Талібану” почався після рішення США і сюзніків по НАТО вивести свої сили з Афганістану.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

خوست کې هم د ملی بیرغ په ملاتړ لاریون وشو

عکسونه اباسین څاروان pic.twitter.com/CXn6bgpcWw

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами