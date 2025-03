В Афганістані стрілянина і зіткнення з талібами через державний прапор: є жертви

Цитата:

“Ми отримуємо повідомлення про дуже серйозні заворушення в Джалал-Абаді. Це дуже важливе місто на схід від Кабула, у напрямку до кордону з Пакистаном. Це дуже важливе торгове місто. Там були протести з приводу державного прапора”, - повідомив репортер Роб Макбрайд.

Деталі

За словами журналіста, після захоплення територій таліби поступово знімають національний прапор Афганістану і замінюють його власним. Зокрема, так було і в Кабулі. Багато людей з цим не згодні, але їм довелося змиритися, зазначає Макбрайд.

“У Джалал-Абаді з цим не мирилися. Цьому опиралася досить значна частина місцевої громади. Ми бачили в соціальних мережах (відео — ред.) акції протесту на вулицях з сотнями, якщо не тисячами людей, які розмахують національним прапором. Ми знаємо, що вони знову підняли прапор на важливій площі в Джалал-Абаді, і що мали місце зіткнення з талібами з повідомленнями про стрілянину, а також що кілька людей були вбиті і поранені”, - заявив він.

Пізніше кореспондент Al Jazeera Алі М Латіфі, також повідомляючи з Кабула, заявив, що щонайменше дві людини загинули, а 12 отримали поранення під час сутичок у Джалал-Абаді.

Про зіткнення на вулицях міста повідомляло також місцеве видання Pajhwok Afghan News.



Додамо

15 серпня таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану.

Напередодні Європейський Союз заявив, що визнає, що радикальний рух “Талібан” виграло війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційний кризи.

Наступ “Талібану” почався після рішення США і сюзніків по НАТО вивести свої сили з Афганістану.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

خوست کې هم د ملی بیرغ په ملاتړ لاریون وشو



عکسونه اباسین څاروان pic.twitter.com/CXn6bgpcWw

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021