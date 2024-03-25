Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским встретились в Киеве с делегацией председателей комитетов Европейского парламента. О ходе встречи сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

Мы в Европе должны быть едины в борьбе против российской агрессии. - подчеркнул Министр обороны Украины.

Детали

Рустем Умеров также отметил огромное значение помощи Европарламента и Европейского Союза Украине для противостояния в войне с российским агрессором.

По его словам, намерения увеличить объемы помощи имеют большое значение как для военных, так и гражданских граждан и украинской инфраструктуры.

Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Главнокомандующий ВСУ озвучил приоритетные потребности Сил безопасности, а именно он акцентировал на необходимости систем противовоздушной обороны, и ракет к ним, а также артиллерийских систем и боеприпасов, в том числе и дальнобойных огневых средств. В заключение он отметил важность продолжения подготовки украинских военных в рамках миссии ЕС.

Со своей стороны председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер сказал, что визит сразу нескольких глав комитетов Европарламента в Украину является сигналом непоколебимой всепартийной поддержки Украины Европарламентом в борьбе против рф.