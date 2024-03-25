Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и призвал к скорейшей поставке Украине дополнительных систем "Patriot" и других ПВО, способных сбивать баллистику, передает УНН.

Министр проинформировал европейского коллегу о российских баллистических ударах по столице и другим украинским городам.

"Украина сейчас является единственной страной в мире, которую почти ежедневно атакуют баллистическими ракетами. Поэтому Patriot должны быть сейчас здесь, в Украине, чтобы спасать человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза нулевая", - подчеркнул Кулеба.

Дипломаты обсудили шаги, которые ЕС может предпринять, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО.

Глава МИД Украины выразил благодарность высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Европейскому Союзу за их поддержку.

Дополнение

Зеленский отмечал насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и громад от российского ракетного террора.