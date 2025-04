Украинская школьница завоевала четвертое место на конкурсе ученых в Лос-Анджелесе

"Валерия Тищенко - десятиклассница из Херсона и одна из финалисток национального отборочного этапа Intel Техно Украина, заняла четвертое место на престижном международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который проходил в Лос-Анджелесе (Калифорния), США ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект Валерии Тищенко - "Производство электроэнергии с помощью волн на поверхности воды" - относится к области энергетики (energy physical) и позволяет получать электроэнергию, используя принципы электромагнитной индукции.

"Валерия является ученицей Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, Intel ISEF - всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников (13-18 лет), который координируется некоммерческой организацией Society for Science and the Public. В соревнованиях ежегодно принимает участие более 1700 участников из более чем 75 стран мира. Более двух десятков нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса в свое время были победителями этого конкурса.

Напомним, воспитанники павлоградской детской музыкальной школы № 1 стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса "Мелодия зимней Чехии", который проходил в Праге.