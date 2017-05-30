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Українська школярка виборола четверте місце на конкурсі науковців у Лос-Анджелесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська школярка посіла четверте місце на міжнародному конкурсі молодих науковців Intel ISEF в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.

Українська школярка виборола четверте місце на конкурсі науковців у Лос-Анджелесі

“Валерія Тищенко — десятикласниця з Херсонщини та одна з фіналісток національного відбіркового етапу Intel Техно Україна, посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що проходив у Лос-Анджелесі (Каліфорнія), США,” — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що проект Валерії Тищенко — “Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води” — належить до галузі енергетики (energy physical) і дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи принципи електромагнітної індукції.

“Валерія є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті,” — відзначили у прес-службі.

Як повідомляється, Intel ISEF — всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public. У змаганнях щорічно бере участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.

Нагадаємо, вихованці павлоградської дитячої музичної школи № 1 стали лауреатами Міжнародного фестивалю-конкурсу “Мелодія зимової Чехії”, який проходив у Празі.

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