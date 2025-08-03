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Украину 3 августа накроют дожди: где ожидать грозы и жару

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В воскресенье, 3 августа в Украине переменная облачность, без осадков в большинстве областей. На Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке ожидаются дожди, местами грозы.

Украину 3 августа накроют дожди: где ожидать грозы и жару

В воскресенье, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях будет дождливо. Об этом сообщает "Укргидрометцентр", передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в большинстве областей сегодня будет без осадков.

Днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, на востоке и юго-востоке страны умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы. Температура днем 24-29°, на юге и востоке страны днем 30-34°; в Карпатах днем 17-22°.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно. Температура днем повысится до +26...+28 градусов.

День Воздушных Сил, Международный день прощения и День сестер: что отмечают в мире и Украине 3 августа03.08.25, 05:19 • 1048 просмотров

Вита Зеленецкая

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