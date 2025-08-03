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Україну 3 серпня накриє дощами: де очікувати грози та спеку

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У неділю, 3 серпня в Україні мінлива хмарність, без опадів у більшості областей. На Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході очікуються дощі, місцями грози.

Україну 3 серпня накриє дощами: де очікувати грози та спеку

У неділю, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", передає УНН.

Деталі

За даними синоптикв, в більшості областей сьогодні буде без опадів.

Вдень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на сході та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вдень 24-29°, на півдні та сході країни вдень 30-34°; в Карпатах вдень 17-22°.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю буде сухо та сонячно. Температура вдень підвищиться до +26...+28 градусів.

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Віта Зеленецька

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