Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Рустем Умеров (группа Рамштайн) министр обороны Украины предоставил международным партнерам наглядный пример того, как системы ПВО влияют на ситуацию на поле боя. об этом пишет УНН со ссылкой на выступление Умерова на Рамштайне.

Детали

Умеров рассказал партнерам, что на передовой россия постоянно использовала авиабомбы против Сил обороны. Однако, когда ВСУ за сутки ликвидировали три российских истребителя, рф стала меньше использовать ФАБы.

На одном из самых горячих участков фронта, российские самолеты сбрасывали от 5 до 60 КАБов в сутки. Ситуация изменилась, когда за один день украинские средства ПВО сбили три вражеских бомбардировщика. Они сделали это благодаря предоставленной вами военной помощи. На тот момент российские бомбардировки прекратились. Более чем на 11 недель - рассказал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что как только Киев получит необходимые системы ПВО, то Силы обороны смогут сдержать врага и освободить территории.

Дополнение

Кроме того, Умеров пояснил, что большинство успехов России на поле боя достигаются благодаря многочисленному преимуществу, в частности в воздухе.

Вследствие превосходства в воздухе и артиллерии россияне уничтожили Авдеевку. Они сделали это ценой огромных человеческих затрат, не получив никаких стратегических преимуществ - заявил министр обороны Украины.

Напомним,

Зимой, 29 февраля, силы обороны Украины за сутки сбили сразу три российских истребителя. Отмечается, что все ликвидированные Су-34 были сбиты силами ПВО на Восточном направлении.