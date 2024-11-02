Украина ведет информационно-психологическую кампанию против солдат из КНДР - СМИ

Пока северокорейские войска готовятся присоединиться к российским оккупантам в войне против Украины, Киев усиливает информационно-психологическую кампанию, направленную против северокорейских солдат. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник, сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эти усилия могут получить поддержку от группы южнокорейских военных наблюдателей, которые, как заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, на этой неделе отправятся в Украину, чтобы наблюдать и анализировать действия северокорейских войск на поле боя.

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На прошлой неделе проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил видеообращение на корейском языке в соцсетях YouTube и опубликовал сообщение на корейском языке в Telegram.

Послания призывают северокорейских солдат сдаваться, указывая на то, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле". Им предложили предоставить еду, убежище и медицинские услуги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил украинской службе Голоса Америки, что "в будущем будут опубликованы дополнительные видео с участием северокорейцев".

Цель российской армии - "деоккупация", как они это называют, Суджи, и северокорейцев будут применять в реальных боях. Будут сначала обучать современной войне, а затем применять в боях параллельно. Вот поэтому с Курщины также будут доказательства их участия в войне - сказал Коваленко.

"Мы (Центр противодействия дезинформации СНБО) привлечены к идентификации тех людей, которые приехали и в какие подразделения они вливаются", - добавил Коваленко.

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Кампания влияния

Отмечается, что Украина проводит подобные психологические операции в отношении российских солдат с начала российского вторжения, о чем заявляют американские эксперты.

"Украина делала это с россиянами в начале войны. Они заставили многих россиян сбежать, и я подозреваю, что они попытаются сделать то же самое с северокорейцами", - сказал старший аналитик по вопросам обороны корпорации RAND Брюс Беннетт в комментарии Голосу Америки.

Беннетт добавил, что дроны также можно использовать для отправки сообщений в открытках и аудиоформе северокорейским солдатам в зоне боевых действий.

Эск-полковник спецподразделений США Дэвид Максвелл, который служил в командовании объединенных сил США и Южной Кореи, сказал, что это может быть "отличной возможностью" научиться применять психологическую тактику против северокорейских сил во время войны.

Ранее на этой неделе президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре договорились "интенсифицировать обмен разведданными и опытом" и "разработать стратегию действий и перечень контрмер".

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Некоторые эксперты в Южной Корее заявили, что группа южнокорейских военных наблюдателей, которая направляется в Украину, вероятно, будет включать экспертов по информационно-психологической войне, которые могут дать советы украинским чиновникам.

Старший научный сотрудник государственного Корейского института национального объединения Чо Хан Бум, сказал, что психологическая война может быть реальной угрозой для северокорейской армии.

"В случае с северокорейскими солдатами их сейчас мобилизовали для войны без каких-либо оснований. Вряд ли они имеют сильную волю или высокий моральный дух", - сказал он.

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Чо заявил, что правительство Южной Кореи может помочь Украине разработать тактику психологического воздействия против северокорейских солдат, поскольку страна "имеет ноу-хау долговременной психологической войны с Северной Кореей".