Военные из КНДР присоединятся к войне против Украины в ноябре - постпред Украины при ООН

Северокорейские военные начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в ноябре, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН накануне. По его словам, с 23 по 28 октября из восточного военного округа к границе с Украиной перелетело по меньшей мере семь самолетов с военными из КНДР численностью до 2 100 солдат, сообщает УНН.

Детали

Кислица напомнил, что на заседании Совбеза ООН 21 октября Украина и ряд других делегаций подняли вопрос об участии войск КНДР в российской вооруженной агрессии. С тех пор, по его словам, ситуация развивается в угрожающем направлении.

По имеющейся информации, военный контингент КНДР численностью до 12 тысяч военнослужащих проходит подготовку на пяти полигонах восточного военного округа вс рф - рассказал постпред Украины.

В состав этого контингента, как указал Кислица, входят не менее 500 офицеров армии КНДР, в том числе три генерала из Генерального штаба "Корейской народной армии" КНДР:

- генерал-полковник Ким Йонг Бок, заместитель начальника Генштаба по операциям специального назначения;

- генерал-полковник Ли Чхан Хо, заместитель начальника Генерального штаба - начальник разведывательного управления;

- генерал-майор Шин Гем Чхоль, начальник Главного оперативного управления.

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Впоследствии планируется сформировать из военнослужащих КНДР не менее 5 частей или соединений численностью от 2 000 до 3 000 военнослужащих каждое. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку.

Предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и использовать российское стрелковое оружие. Они также будут обеспечены российскими документами, удостоверяющими личность - заметил Кислица.

Он указал, что для сокрытия своего присутствия военнослужащие КНДР будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России. Среди них, например, "специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вс рф.

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По данным Украины, в период с 23 по 28 октября из восточного военного округа к границе россии с Украиной перелетело не менее семи самолетов с военнослужащими общей численностью до 2100 солдат.

Количество солдат КНДР, которые, как ожидается, будут переброшены из приморского края россии до конца октября 2024 года, может достичь 4 500 человек. Также ожидается, что в ноябре 2024 года военнослужащие КНДР начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины - подчеркнул постпред Украины.

26 октября 400 солдат КНДР прибыли в западную часть Курской области россии. Район их дислокации был подготовлен инженерными подразделениями московского военного округа вс рф. Более того, в настоящее время продолжаются подготовительные работы по развертыванию дополнительных сил КНДР в упомянутом районе.

Как указал Кислица, подразделения КНДР, вероятно, будут действовать в зоне ответственности 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. И добавил, что оперативная группа из 40 военнослужащих КНДР с 20 октября уже проводит разведку в районе ответственности этой бригады.

Даже мыши и тараканы в этом зале, а не посол России, знают, что ни одна из стран, которые оказывают помощь Украине, не находится под санкциями Совета Безопасности ООН. В свою очередь, получение помощи от Северной Кореи, которая находится под полными санкциями, является дерзким нарушением Устава ООН и резолюций СБ ООН - подчеркнул Кислица.

Он призвал Совбез и его комитет по вопросам санкций рассмотреть вопрос невыполнения КНДР и российской федерацией резолюций Совета Безопасности ООН.

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