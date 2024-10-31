Представитель Украины в ближайшее время посетит Южную Корею: будет говорить об оружии

Украинский представитель в ближайшее время приедет в Южную Корею и будет говорить об оружии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

"Наш запрос будет детальный, он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. Мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели бы, чтобы нам помогли. Включая артиллерию, ПВО и некоторые еще не официальные важные вещи", - рассказал Зеленский.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в россию и обсудить меры сотрудничества.

Украина ждет группу специалистов из Южной Кореи - Зеленский