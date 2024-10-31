Украина ждет группу специалистов из Южной Кореи - Зеленский

В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Я не знаю с чем приедет сегодня к нам группа специалистов из Южной Кореи. У нас был очень хороший разговор, у нас хорошие отношения с президентом Южной Кореи. Мы ждем соответствующую группу, это официально - в СМИ Южная Корея подчеркнула, что отправит к нам специалистов. Мы будем рады их видеть, мы безусловно обменяемся теми данными, которые есть у нас - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что северокорейских военных, которые будут взяты в плен, Украина будет готова обменивать на украинцев.

Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев - заявил Зеленский.

Дополнение

Официальный представитель южнокорейского президента сообщал, что Южная Корея может отправить в Украину команду для мониторинга за северокорейскими войсками.

Также Сеул анонсировал начало переговоров с Украиной по поводу визита спецпредставителя Киева в Южную Корею.

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