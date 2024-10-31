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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ждет группу специалистов из Южной Кореи - Зеленский

Украина ждет группу специалистов из Южной Кореи - Зеленский

Киев  •  УНН

15:42 • 2095 просмотра

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Зеленский подтвердил ожидание группы специалистов из Южной Кореи для мониторинга. Президент также заявил о готовности обменивать пленных северокорейских военных на украинцев.

В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Я не знаю с чем приедет сегодня к нам группа специалистов из Южной Кореи. У нас был очень хороший разговор, у нас хорошие отношения с президентом Южной Кореи. Мы ждем соответствующую группу, это официально - в СМИ Южная Корея подчеркнула, что отправит к нам специалистов. Мы будем рады их видеть, мы безусловно обменяемся теми данными, которые есть у нас

- сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что северокорейских военных, которые будут взяты в плен,  Украина будет готова обменивать на украинцев.

Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев

- заявил Зеленский.

Дополнение

Официальный представитель южнокорейского президента сообщал, что Южная Корея может отправить в Украину команду для мониторинга за северокорейскими войсками.

Также Сеул анонсировал начало переговоров с Украиной по поводу визита спецпредставителя Киева в Южную Корею.

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф31 октября 2024, 07:39 • 14895 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
seulСеул
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев