Украина и Норвегия готовят три оборонных проекта для защиты неба — Зеленский раскрыл детали

Украина совместно с Норвегией и представителями оборонной компании Kongsberg работает над тремя проектами, направленными на усиление противовоздушной обороны и защиту украинского неба. Об этом 21 октября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч с норвежскими партнерами, передает УНН.

Первые результаты одного из совместных проектов ожидаются уже через полтора-два месяца.

Детали

По словам главы государства, во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Впоследствии к переговорам присоединились представители оборонной промышленности, в частности компании Kongsberg, с которой Украина реализует несколько совместных проектов.

Хочу сообщить и поблагодарить партнеров, сообщить нашему обществу, что мы работаем над тремя проектами. Мы видим свет, как говорится, есть очень хороший позитив. Первый проект, сильный результат, на мой взгляд, мы получаем уже через полтора-два месяца. И получаем для защиты нас от "Шахедов" – заявил Зеленский.

Президент отметил, что второе направление сотрудничества — проект FREYA, над которым Украина продолжает работать вместе с норвежскими партнерами.

Второй проект — это FREYA, над ним мы работаем, вы много об этом знаете. Мы благодарны за такую последовательную работу наших норвежских партнеров по усилению этого проекта FREYA, верим в этот успех – подчеркнул Глава государства.

Третий проект касается противовоздушной обороны и спутниковой связи. Более подробную информацию о нем президент пообещал обнародовать впоследствии.

О чем еще проинформировал Зеленский

Помимо оборонного сотрудничества, украинская делегация провела встречу в парламенте Норвегии. Во время переговоров обсудили финансовую помощь Украине, пакет энергетической поддержки и вопросы возвращения украинских детей. Отдельное внимание стороны уделили финансовым потребностям Украины до завершения текущего года.

Для нас важно закрыть все проблемные, все дефицитные вопросы этого финансового года. Вы знаете, что мы неплохо поработали с Европейским Союзом и также благодарны партнерам, но у нас остался дефицит в 3,5 млрд евро, то есть 4,1 млрд долларов – сказал украинский лидер.

Президент уточнил, что поднял вопрос покрытия этого дефицита во время переговоров с норвежскими коллегами. По его словам, стороны продолжают диалог относительно возможной помощи.