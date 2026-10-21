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The Guardian

Україна та Норвегія готують три оборонні проєкти для захисту неба - Зеленський розкрив деталі

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Україна, Норвегія та Kongsberg працюють над трьома оборонними проєктами. Перший результат для захисту від "Шахедів" очікують за 1,5–2 місяці.

Україна та Норвегія готують три оборонні проєкти для захисту неба - Зеленський розкрив деталі

Україна спільно з Норвегією та представниками оборонної компанії Kongsberg працює над трьома проєктами, спрямованими на посилення протиповітряної оборони та захист українського неба. Про це  21 жовтня повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей із норвезькими партнерами, передає УНН.

Перші результати одного зі спільних проєктів очікують вже за півтора-два місяці. 

Деталі 

За словами глави держави, під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони обговорили ключові питання двостороннього співробітництва. Згодом до переговорів долучилися представники оборонної промисловості, зокрема компанії Kongsberg, з якою Україна реалізує кілька спільних проєктів.

Хочу повідомити і подякувати партнерам, повідомити суспільству нашому, що ми працюємо над трьома проєктами. Ми бачимо світло, як-то кажуть, є дуже хороший позитив. Перший проєкт, результат сильний, на мій погляд, ми отримуємо вже за півтора-два місяці. І отримуємо для захисту нас від "Шахедів" 

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що другий напрям співпраці - проєкт FREYA, над яким Україна продовжує працювати разом із норвезькими партнерами.

Другий проєкт – це FREYA, над ним ми працюємо, ви багато про це знаєте. Ми вдячні за таку послідовну роботу наших норвезьких партнерів щодо посилення цього проєкту FREYA, віримо в цей успіх 

– наголосив Глава держави.

Третій проєкт стосується протиповітряної оборони та супутникового зв'язку. Детальнішу інформацію про нього президент пообіцяв оприлюднити згодом.

Про що ще проінформував Зеленський 

Окрім оборонної співпраці, українська делегація провела зустріч у парламенті Норвегії. Під час переговорів обговорили фінансову допомогу Україні, пакет енергетичної підтримки та питання повернення українських дітей. Окрему увагу сторони приділили фінансовим потребам України до завершення поточного року.

Для нас важливо закрити всі проблемні, всі дефіцитні питання цього фінансового року. Ви знаєте, що ми попрацювали непогано з Європейським Союзом і також вдячні партнерам, але залишився у нас дефіцит в 3,5 млрд євро, тобто 4,1 млрд доларів 

– сказав український лідер. 

Президент уточнив, що порушив питання покриття цього дефіциту під час переговорів із норвезькими колегами. За його словами, сторони продовжують діалог щодо можливої допомоги.

Ми над цим працюємо, це питання я підняв з нашими норвезькими колегами, ну і питання сприймається, ми в діалозі. Скажімо так, сподіваємось, що нам партнери будуть допомагати 

– додав він.

Олександра Василенко

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