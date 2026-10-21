Україна та Норвегія готують три оборонні проєкти для захисту неба - Зеленський розкрив деталі

Україна спільно з Норвегією та представниками оборонної компанії Kongsberg працює над трьома проєктами, спрямованими на посилення протиповітряної оборони та захист українського неба. Про це 21 жовтня повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей із норвезькими партнерами, передає УНН.

Перші результати одного зі спільних проєктів очікують вже за півтора-два місяці.

За словами глави держави, під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони обговорили ключові питання двостороннього співробітництва. Згодом до переговорів долучилися представники оборонної промисловості, зокрема компанії Kongsberg, з якою Україна реалізує кілька спільних проєктів.

Хочу повідомити і подякувати партнерам, повідомити суспільству нашому, що ми працюємо над трьома проєктами. Ми бачимо світло, як-то кажуть, є дуже хороший позитив. Перший проєкт, результат сильний, на мій погляд, ми отримуємо вже за півтора-два місяці. І отримуємо для захисту нас від "Шахедів"